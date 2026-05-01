| Amiga-Emulator: Denise 2.8
Denise ist ein zyklusgenauer und plattformunabhängiger Emulator, der sowohl einen C64 als auch einen Amiga 500, 600 und Amiga 1000 emulieren kann. Neu in der Version 2.8 sind Debugger bzw. Disassembler für u.a. den Prozessor, den Speicher und die Custom-Chips sowie die Unterstützung von Festplatten mit mehr als 4 GB.
Denise läuft unter Windows 7 und höher, Linux, BSD und MacOS (Intel und ARM). (snx)
[Meldung: 13. Mai. 2026, 09:51]
