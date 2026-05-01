amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
13.Mai.2026



 E-Mail-Programm: AMail 0.1.6
Ryan 'bluewizard' Stapleton hat eine sechste Testversion von AMail veröffentlicht, seiner Umsetzung eines modernen E-Mail-Programms für AmigaOS 3.2, das IMAP und SMTP unterstützt. E-Mails können nun nach Absender, Betreff oder Datum sortiert werden.

Changes in version 0.1.6:
  • Lot of behind the scenes cleanup
  • Updated build process
  • Added Unit tests
  • Fixed some bugs
  • Added Mail email title sorting by from, subject, date
  • Updated some HTML and UTF parsing removing more unprintable characters
(snx)

[Meldung: 13. Mai. 2026, 09:51] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.