|13.Mai.2026
| E-Mail-Programm: AMail 0.1.6
Ryan 'bluewizard' Stapleton hat eine sechste Testversion von AMail veröffentlicht, seiner Umsetzung eines modernen E-Mail-Programms für AmigaOS 3.2, das IMAP und SMTP unterstützt. E-Mails können nun nach Absender, Betreff oder Datum sortiert werden.
Changes in version 0.1.6:
- Lot of behind the scenes cleanup
- Updated build process
- Added Unit tests
- Fixed some bugs
- Added Mail email title sorting by from, subject, date
- Updated some HTML and UTF parsing removing more unprintable characters
