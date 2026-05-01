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|13.Mai.2026
BrewOtaku Magazine
| Schwarmfinanzierung: Wings of Death - The Reworked Anthology
Unter dem Titellink sammelt Volker Buckow von der "German Remix Group" Geld für eine Soundtrack-Anthologie des Spiels Wings of Death von 1990. Zum Zeitpunkt dieser Meldung ist das Finanzierungsziel bereits zu fast 98 % erreicht, es verbleiben noch neun Tage.
Die Überarbeitung erfolge in Zusammenarbeit mit dem ursprünglichen Komponisten, Jochen Hippel, und soll die vollständige Musik des Spiels einschließlich einiger geplanter, aber unveröffentlichter Stücke umfassen. Die Veröffentlichung von "Wings of Death - The Reworked Anthology" ist in einer Auswahl sowohl auf CD als auch als Schallplatte vorgesehen sowie in vollständiger Form digital zum Herunterladen. (snx)
[Meldung: 13. Mai. 2026, 09:51] [Kommentare: 1 - 13. Mai. 2026, 15:40]
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