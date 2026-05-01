|14.Mai.2026
| Textkonverter: ConvertMojo
Das Kommandizeilen-Tool "ConvertMojo" konvertiert Dokumente von diversen Amiga-Textverarbeitungen, MS Word oder PDF- und RTF-Dateien in reinen Text, PDF oder RTF. Der Fokus liegt laut Entwickler dabei auf "einfachem Text samt Textformatierungen". Kopf- und Fußzeilen, eingebettete Bilder oder komplizierte Layouts werden nicht in allen Fällen korrekt übersetzt oder sogar ignoriert.
Folgende Textformate kann ConvertMojo lesen:
ConvertMojo wurde mit AI-Unterstützung (Claude Code) erstellt. Es läuft auf jedem Amiga mit mindestens Kickstart 2.04. (cg)
- RTF
- PDF
- Word 6/95
- Word 97–2003
- Word 2007+
- FinalWriter
- FinalCopy
- WordWorth
- KindWords 1/2/3
- Excellence!
- Personal Write
- WordPerfect
- ProWrite
- TransWrite
- plain text
[Meldung: 14. Mai. 2026, 23:30] [Kommentare: 0]
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