|14.Mai.2026
| AmigaOS 4: Grafikbibliothek VulkanOS4 1.3
"VulkanOS4" ist eine Umsetzung des OpenGL-Nachfolgers Vulkan auf AmigaOS 4, die diverse von A-EON kommerziell vertriebene 3D-Technologie (OpenGL ES 2.0, Warp 3D Nova, RadeonRX/RadeonHD-Treiber) voraussetzt. In Version 1.3 wurden diverse kleinere Probleme beseitigt.
Direkter Download: VulkanOS4.lha (2,47 MB) (cg)
[Meldung: 14. Mai. 2026, 23:40] [Kommentare: 2 - 15. Mai. 2026, 15:17]
