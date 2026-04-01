|15.Mai.2026
| Retro-Fußballspiel: Zweite Demoversion von Mundialito 2
Im Retro-Fußballspiel "Mundialito 2" kämpfen 32 Mannschaften um den begehrten Pokal, wobei zwei Spielmodi zur Auswahl stehen: "Classic" und "Arcade" – dabei sind Boni auf dem Spielfeld zu finden, welche die eigenen Chancen verbessern oder einem aber auch einen Strich durch die Rechnung machen können (amiga-news.de berichtete).
Die zweite Demoversion bietet jetzt einen 2-Spieler-Modus und den Ligamodus, der die vier großen europäischen Ligen umfasst: die italienische Serie A, die englische Premier League, die spanische La Liga und die deutsche Bundesliga. Außerdem wurden einige Fehler behoben, die Animationen verbessert und Boni für den Arcade-Modus hinzugefügt. Derzeit sind nur Freundschaftsspiele verfügbar. Vorschläge für neue Boni nimmt der Entwickler gerne entgegen. Das Spiel setzt einen Amiga 1200 voraus. (dr)
[Meldung: 15. Mai. 2026, 15:15] [Kommentare: 0]
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