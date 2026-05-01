15.Mai.2026









Video: Aktuelle Infos zu den Checkmate-Monitoren

In einem aktuellen Video gibt Steve Jones einen Überblick zum aktuellen Stand und und der Verfügbarkeit seiner Checkmate-Monitor: Letzte Bestände: es sind noch etwa 40 bis 50 Monitore auf Lager, von denen 15 bis 20 Stück online gehen, gefolgt von weiteren 20 bis 25 Stück im Laufe des kommenden Monats.

"Wiggle-Gate"-Problem gelöst: die Probleme mit Bildstörungen (Wiggles) sind weitgehend behoben. Es gibt eine neue Charge von 70 modifizierten Platinen für den Austausch. Europäische Kunden wird empfohlen, den Austausch unkompliziert über DragonBox.de abzuwickeln, um Zollprobleme zu vermeiden.

Nächste Kickstarter-Kampagne: es ist eine neue Kickstarter-Kampagne für die nächste Monitor-Charge geplant. Diese werden einen günstigeren Einstiegspreis haben, da die anfänglichen Werkzeugkosten von 100.000 US-Dollar bereits abbezahlt sind.

Hardware-Änderungen: das Panel (IPS) und die Lautsprecher bleiben gleich, es wird jedoch kleine Detailanpassungen am "Slot Zero" geben, um Bauteile besser zu schützen. Zudem wird getestet, ob künftige Versionen echte 75 Hz (statt 60 Hz) unterstützen können.

Checkmate 1500 Plus Gehäuse: die allerletzten acht bis neun weißen Plastikgehäuse werden bald als Spezialpaket (inklusive Tastatur-Gehäuse und Kabelsatz) auf der Webseite verkauft. Danach wird dieses Produkt endgültig eingestellt.

Amiga 3K Projekt: dieses Projekt ist nach wie vor pausiert, da die Firmware beim Booten von Festplatten-Dateien (Hardfiles) noch nicht zu 100 % zuverlässig funktioniert. (dr)



[Meldung: 15. Mai. 2026, 15:26] [Kommentare: 0]

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