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|15.Mai.2026
| Diskmag: "Adventures In Retro" #2
Anfang April hatte Duncon Woodward mit "Adventures in Retro" ein Amiga-Diskmag veröffentlicht, dass sich inhaltlich mit der kompletten Retro-Computing-Szene beschäftigt. Die zweite Ausgabe bietet unter anderem Testberichte zu Return to Blacktooth, Devil's Temple und Cecconoid. (dr)
[Meldung: 15. Mai. 2026, 16:48] [Kommentare: 0]
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