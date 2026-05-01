16.Mai.2026

sordan.ie (ANF)







A600: Mechanische Ersatztastatur "TS600"

Der irische Anbieter Sordan hat mit "TS600" die erste Charge von 200 Stück einer Ersatztastatur für den A600 im Angebot. Die komplett mit Kabel Anschlussfertig gelieferte Tastatur ist in den Farbvarianten "schwarz" oder "Weiß/Grau" sowie mit zwei verschiedenen Schalter-Typen - rot für leise Schalter ohne hörbaren "Klick", blaue Schalter mit taktilem Feedback und hörbarem Klick - erhältlich.



Die Tastenkappen werden mittels Sublimationsdruck ("Dye-Sublimation") beschriftet. Die Ausführung der Tastatur entspricht dem europäischen Standard: die Enter-Taste ist hochkant angeordnet, zwischen "Y/Z" und der linken Shift-Taste ist noch eine zusätzliche Taste zu finden. Eine zusätzliche, mit "TS" beschriftete Funktionstaste in der linken unteren Ecke ist nicht mit dem Tastatur-Controller verbunden sondern kann von Bastlern für eigene Projekte genutzt werden. Jedem Set liegen 21 zusätzliche Tastenkappen bei, mit deren Hilfe ein deutsches, britisches oder US-amerikanisches Layout konfiguriert werden kann. Außerdem wird für die "TS"-Taste auch eine unbeschriftete Ersatzkappe mitgeliefert.



TS600 ist für 135 Euro zzgl Steuern und Versand erhältlich, die Lieferzeit für die 200 verfügbaren Tastaturen wird mit ein bis drei Werktagen angegeben. In zwei bis drei Monaten sollen die älteren Varianten TS500 und TS1200 ebenfalls wieder verfügbar sein. Mit dem "TS234K" ist auch eine Version für Amiga 2000, 3000, 4000 und CDTV in Arbeit. (cg)



[Meldung: 16. Mai. 2026, 23:05] [Kommentare: 1 - 17. Mai. 2026, 07:31]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

