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16.Mai.2026



 Rundenbasierter Strategie-Rollenspiel-Mix: Ecliptic 1.0
Ecliptic (Video) ist ein rundenbasierter Strategie-/Rollenspiel-Mix, bei dem der Spieler ein gigantisches, schwer beschädigtes Raumschiff von feindlichen Aliens befreien muss. Der Autor beschreibt sein Spiel wie folgt:
  • 8 Level, wovon zwei in keiner der bisherigen Demoversionen enthalten waren
  • Über 20 verschiedene Monster
  • Haufenweise Waffen
  • Rätsel!
  • Witze!
  • Bezüge zu jedem Sci-Fi-Film den der Entwickler unterbringen konnte
Nach drei Jahren ist die fertige Version jetzt kostenlos oder gegen eine Spende erhältlich, der Quelltext soll in naher Zukunft nachgereicht werden. Ecliptic benötigt mindestens AmigaOS 3.1, 2 MB RAM und eine Festplatte, ein A1200 mit etwas Fast-RAM wird als ideales Setup bezeichnet. (cg)

[Meldung: 16. Mai. 2026, 23:43] [Kommentare: 0]
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