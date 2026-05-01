16.Mai.2026









Rundenbasierter Strategie-Rollenspiel-Mix: Ecliptic 1.0

Ecliptic (Video) ist ein rundenbasierter Strategie-/Rollenspiel-Mix, bei dem der Spieler ein gigantisches, schwer beschädigtes Raumschiff von feindlichen Aliens befreien muss. Der Autor beschreibt sein Spiel wie folgt: 8 Level, wovon zwei in keiner der bisherigen Demoversionen enthalten waren

Über 20 verschiedene Monster

Haufenweise Waffen

Rätsel!

Witze!

Bezüge zu jedem Sci-Fi-Film den der Entwickler unterbringen konnte Nach drei Jahren ist die fertige Version jetzt kostenlos oder gegen eine Spende erhältlich, der Quelltext soll in naher Zukunft nachgereicht werden. Ecliptic benötigt mindestens AmigaOS 3.1, 2 MB RAM und eine Festplatte, ein A1200 mit etwas Fast-RAM wird als ideales Setup bezeichnet. (cg)



[Meldung: 16. Mai. 2026, 23:43] [Kommentare: 0]

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