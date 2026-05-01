|16.Mai.2026
| Rundenbasierter Strategie-Rollenspiel-Mix: Ecliptic 1.0
Ecliptic (Video) ist ein rundenbasierter Strategie-/Rollenspiel-Mix, bei dem der Spieler ein gigantisches, schwer beschädigtes Raumschiff von feindlichen Aliens befreien muss. Der Autor beschreibt sein Spiel wie folgt:
Nach drei Jahren ist die fertige Version jetzt kostenlos oder gegen eine Spende erhältlich, der Quelltext soll in naher Zukunft nachgereicht werden. Ecliptic benötigt mindestens AmigaOS 3.1, 2 MB RAM und eine Festplatte, ein A1200 mit etwas Fast-RAM wird als ideales Setup bezeichnet. (cg)
- 8 Level, wovon zwei in keiner der bisherigen Demoversionen enthalten waren
- Über 20 verschiedene Monster
- Haufenweise Waffen
- Rätsel!
- Witze!
- Bezüge zu jedem Sci-Fi-Film den der Entwickler unterbringen konnte
[Meldung: 16. Mai. 2026, 23:43] [Kommentare: 0]
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