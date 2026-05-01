Macumba-Editor: Visuelle Entwicklungsumgebung für Retrocomputer

Ähnlich Hollywood dient der Macumba-Editor dem Ziel, eine Entwicklungsumgebung und Sprache zu haben, mit der sich native Programme für verschiedene Plattformen erzeugen lassen - allerdings liegt hier der Fokus auf Retrocomputern: Zielsysteme neben dem Amiga sind der Atari ST, Apple Macintosh, MS-DOS sowie, noch in Arbeit befindlich, der PDP-11.



Die drei Bestandteile des Macumba-Editors sind ein visueller Komponenten-Editor - hier werden verschiedene Elemente auf eine Arbeitsfläche gezogen und über ein bearbeitbares Eigenschaftenfenster konfiguriert (Text, Größe, Position, Status) -, AST-Blöcke (Abstract Syntax Tree, gebildet aus visuellen Bausteinen) zum Zusammenstellen der Ereignisse und Reaktionen ohne selber programmieren zu müssen - diese Umwandlung in natives Pascal oder C erledigt später der Code-Generator - und schließlich MacumbaScript, eine Skriptsprache für jene Fälle, bei denen man doch auf klassischem Wege selber Hand anlegen möchte. (snx)



[Meldung: 17. Mai. 2026, 09:02] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

