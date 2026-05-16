17.Mai.2026
| AROS-Archives-Uploads bis 16.05.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 16.05.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
antiryadgx_8.9_lts_aros_i... dev/uti 100Mb Advanced 2D/3D Game Engine
ab3dhd.x86_64-aros-v11.zip gam/fps 2Mb Alien Breed 3D HD Remaster
lbreakouthd.x86_64-aros-v... gam/mis 7Mb Breakout/Arkanoid-style game
cavestory.x86_64-aros-v11... gam/pla 11Mb Cave Story (NXEngine-evo)
