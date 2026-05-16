amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
17.Mai.2026



 OS4Depot-Uploads bis 16.05.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 16.05.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
audiocast.lha            aud/mis 2Mb   4.1 Simple DLNA Audiocast remote con...
nodeamiga.lha            dev/lan 1011k 4.0 JavaScript runtime for AmigaOS
alienbreed3d.lha         gam/fps 3Mb   4.1 Native AmigaOS4 PowerPC port of ...
hwp_ahx.lha              lib/hol 121kb 4.1 Hollywood plugin for Abyss'...
hwp_digibooster.lha      lib/hol 107kb 4.0 Hollywood plugin for DigiBooster
hwp_xmp.lha              lib/hol 2Mb   4.0 Play many module formats with Ho...
unzip.lha                uti/arc 2Mb   4.1 UnZip 6.0 native AmigaOS4 PowerP...
dopus5byai.lha           uti/fil 2Mb   4.0 Directory Opus 5 : Legendary fil...
reportplus.lha           uti/mis 931kb 4.0 Multipurpose utility
uhctools.lha             uti/mis 54kb  4.0 UHC Tools installer
airscanner.lha           uti/pri 3Mb   4.1 A simple scanning program
(snx)

[Meldung: 17. Mai. 2026, 09:02] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.