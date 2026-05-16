|17.Mai.2026
| Aminet-Uploads bis 16.05.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 16.05.2026 dem Aminet hinzugefügt:
fidoblitz.lha comm/fido 64K OS3 FidoBlitz - Binkp/1.1 M... TheWire13.lha comm/tcp 97K OS3 lightweight TCP/IP stac... Amelinium.lha comm/www 1.1M OS3 Modern Amiga Web Browse... AWeb36b8.lha comm/www 1.5M OS3 AWeb 3.6 - the Amiga we... paranormal.lha demo/misc 30M OS3 A demo for fast Amigas ... DanceDiverse3.lha demo/sound 4.5M OS3 Suburban Base: Dance Di... Sevgi_Engine.lha dev/c 898K OS3 Open source video game ... exomizer.lha dev/cross 836K VAR A cruncher for 6502/Z80... HWP_AHX.lha dev/hwood 121K VAR Hollywood plugin for AH... HWP_DigiBooster.lha dev/hwood 107K VAR Hollywood plugin for Di... HWP_XMP.lha dev/hwood 1.6M VAR Play many module format... micropython.lha dev/lang 262K OS3 MicroPython interpreter... NodeAmiga.lha dev/lang 1.0M OS3 JS runtime for AmigaOS fat95.v3.22.lha disk/misc 228K OS3 Win95/98 compatible fil... rkrm-dos.pdf docs/misc 1.7M GEN RKRM AmigaDOS cfd.v1.42.lha driver/med 429K OS3 CompactFlash PCMCIA dri... openpci68k.lha driver/oth 182K OS3 PCI driver for all brid... pVision.lha driver/vid 9K OS3 pVision P96 driver F1GP2026Carset.lha game/data 8K GEN 2026 Carset for F1GP AmiDuke_RTG.lha game/shoot 1.3M OS3 Amiga port of Duke Nuke... AmiQuake_RTG.lha game/shoot 11M OS3 Amiga port of WinQuake AmiQuake2_RTG.lha game/shoot 2.3M OS3 Amiga port of Yamagi Qu... gifsicle-1.96-bin-m68k.lha gfx/misc 180K OS3 Tool for manipulating G... adv-in-retro-02.adf mags/misc 880K OS3 Adventures In Retro Dis... Amico8.lha misc/emu 415K OS3 PICO-8 fantasy console ... anes.lha misc/emu 47K OS3 A/NES v1.22 - Nintendo ... MWB-VisualPrefs-Theme.lha pix/theme 437K GEN OS4 Style VisualPrefs T... NAFCYI1995S4-B03.zip text/bfont 1.4M GEN NAFCYI Winter 1995-96 (... NAFCYI1995S4-03.zip text/pfont 1.2M GEN NAFCYI Winter 1995-96 (... TreeExplorer.lha util/dir 494K VAR A simple filemanager ReportPlus-OS4.lha util/misc 931K OS4 Multipurpose utility ReportPlus.lha util/misc 719K OS3 Multipurpose utility ReportPlusMOS.lha util/misc 787K MOS Multipurpose utility xSysInfo.lha util/moni 70K OS3 Classic Amiga System In... Magic2Morph.lha util/wb 106K MOS MIME filetype generator...(snx)
[Meldung: 17. Mai. 2026, 09:02]
