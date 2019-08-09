18.Mai.2026



 Grafikkarte ZZ9000: Version 2.1.0 von Firmware und Treiber
Lucie L. Hartmanns ZZ9000 ist eine Grafikkarte mit darüberhinausgehenden Anschlüssen (Netzwerk, USB, SD-Karten), die in verschiedenen Ausführungen bestellt werden kann (amiga-news.de berichtete).

Nun wurden Version 2.1.0 der Firmware und der Treiber durch Blitter Studio beretgestellt. Wichtige Änderungen:
  • Faster RTG drawing and planar conversion paths, with NEON optimizations and a new host-side RTG regression harness.
  • Improved Ethernet RX backlog handling, backlog DMA, and warm reset recovery.
  • USB proxy reset and split-transaction fixes for the ARM-side EHCI host stack used by Poseidon.
  • Firmware-side FWUP protocol for pushing BOOT.bin or other root-level FAT32 microSD files from AmigaOS.
  • Video capture fixes for NTSC, progressive/interlace detection, and native-PAL cold-boot setups.
  • FSBL boot image bounds checks.
  • Zorro III/A4091 coexistence and timing fixes, with rebuilt committed bitstreams for all release variants.
  • Standard and ns-pal release ZIPs are packaged for every supported machine variant.
Download:
zz9000-drivers-v2.1.0.zip (100 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-a500-2mb-ns-pal.zip (724 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-a500-2mb.zip (724 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-a500-ns-pal.zip (721 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-a500.zip (721 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-a500plus-ns-pal.zip (724 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-a500plus.zip (724 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-zorro2-2mb-ns-pal.zip (718 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-zorro2-2mb.zip (718 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-zorro2-ns-pal.zip (724 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-zorro2.zip (724 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-zorro3-nofast-ns-pal.zip (739 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-zorro3-nofast.zip (739 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-zorro3-ns-pal.zip (739 KB)
zz9000-firmware-v2.1.0-zorro3.zip (739 KB) (dr)

[Meldung: 18. Mai. 2026, 06:01] [Kommentare: 4 - 18. Mai. 2026, 14:42]
