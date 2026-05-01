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|18.Mai.2026
Krzysztof Donat (ANF)
| Virtuelle Desktops für die Workbench: GoVD 3.0 mit ARexx-Support
Krzysztof Donats Programm GoVD erlaubt es, unter AmigaOS 3.2 oder höher die Workbench auf bis zu acht virtuellen Bildschirmen zu nutzen. Hierbei lässt sich festlegen, welche Workbench-Fenster und -Programme welchen der Bildschirme nutzen sollen. Version 3.0 GoVD stellt nun eine ARexx-Schnittstelle namens REXXGOVD bereit, über die das Programm mithilfe von ARexx-Skripten oder anderen ARexx-fähigen Anwendungen wie zum Beispiel AmiDock oder ToolManager gesteuert werden kann.
Eine vollständige Beschreibung aller ARexx-Befehle, Rückgabecodes und Beispielskripte findet sich in der GoVD.guide-Dokumentation. (dr)
[Meldung: 18. Mai. 2026, 06:07] [Kommentare: 0]
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