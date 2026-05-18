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|18.Mai.2026
amigazen project (E-Mail)
| AWeb: Version 3.6 Beta 8 verfügbar (Update)
In unserem Forum hatten wir bereits über Alphaversionen berichtet, nun steht die erste Betaversion des Amiga-Browsers AWeb 3.6 zur Verfügung.
Die Weiterentwicklung durch das Entwicklerteam "amigazen project" basiert auf dem letzten vorhandenen Quellcode 3.4. Der ersten Schritt, die Version 3.6, soll eine stabile Neuveröffentlichung der AWeb 3.4-Funktionalität werden, basierend auf ReAction, Roadshow (mit deaktivierter INet225-Unterstützung), P96 (ersetzt nicht mehr unterstützte Cybergraphics-Bibliotheken), AmiSSL 5 und NDK3.2. Daran anschließend wird eine Version 3.7 mit aktualisierten Bildbibliotheken für JPEG, PNG und GIF, ggf. Plugin-Unterstützung für WebP in Aussicht gestellt.
Update: (18.05.26, 14:48, dr)
Die Entwickler haben uns darauf hingewiesen, dass die urpsrünglich für die Version 3.7 angedachten Features bereits in der aktuellen Version enthalten sind. Der Quellcode der aktuellen Version is auf GitHub verfügbar. (dr)
[Meldung: 18. Mai. 2026, 06:19] [Kommentare: 4 - 18. Mai. 2026, 14:23]
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