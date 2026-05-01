Amiga-Assembler-Code in C konvertieren

Mit zwei Partner bildete Matin Seven die niederländische Spieleentwicklergruppe Team Hoi und entwickelte von Ende der 1980er bis Ende der 1990er Jahre 16-Bit-Spiele und Musikeditoren. Die Amiga-Spiele wurden in Assembler geschrieben (zunächst mit Seka, später mit Asm-One). Als er dann zu anderen Plattformen wechselte, störte ihn immer eine Sache: um diese Amiga-Spiele anzeigen oder spielen zu können, benötigte man Amiga-Emulatoren.



Da man Assembler-Code, wie er weiter schreibt, nicht einfach auf andere Plattform portieren kann, kam ihm immer wieder ein Gedanke: was wäre, wenn man den Assembler-Quellcode in sein C-Äquivalent konvertieren würde? Aus diesem Grund entstand sein Projekt: eine kleine Toolchain, die 68000-Assembler-Code in portables C umwandelt. Das Ziel ist eine ausreichend originalgetreue CPU-Semantik (Register, Flags, synthetischer Programmzähler, emulierter Adressraum), um echte Spielelogik zu portieren - kein vollständiger Amiga-Hardware-Emulator oder Dekompiler.



Angewendet hat Metin Seven seinen Konverter bereits für das Spiel Hoi und hat hierfür den Quellcode als auch Executables für Windows und macOS veröffentlicht. (dr)



[Meldung: 18. Mai. 2026, 20:20] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

