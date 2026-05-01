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|19.Mai.2026
Andreas Falkenhahn (ANF)
| Hollywood: Remedios 1.5 veröffentlicht
Für die Multimedia-Entwicklungsumgebung Hollywood ist Remedios in Version 1.5 erschienen. Dieses Toolkit ermöglicht die Kompilierung von Hollywood-Apps zu eigenständigen Programmen für iOS, die auf iPhone, iPad und anderen Apple-Geräten lauffähig sind.
Version 1.5 ist ein größeres Update und bringt vollständige Unterstützung für Hollywood 11 sowie Xcode 26. Das Update steht allen Besitzern einer Remedios-Lizenz kostenlos im zugangsbeschränkten Downloadbereich des Hollywood-Portals zur Verfügung. (nba)
[Meldung: 19. Mai. 2026, 00:07] [Kommentare: 0]
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