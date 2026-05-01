|19.Mai.2026
| Demoparty: Shadow Party 2026 in Paris (3.-5.Juli)
Die Shadow Party 5 findet vom 3. bis 5. Juli 2026 im Gymnase Manouchian im Pariser Vorort Aubervilliers statt. Die Underground-Demoparty richtet sich an Veteranen wie Newcomer der Szene und umfasst Wettbewerbe in den Kategorien Demo, Musik, Grafik, Wild und mehr.
Amiga-relevant ist unter anderem die Oldschool-Demo-Competition, die alle Computer vor 1995 und Konsolen vor 2005 einschließt. Beiträge müssen auf echter Hardware lauffähig sein, zusätzliche Hardware ist erlaubt, sofern emulierbar. Auch die Oldschool-Graphics-Kategorie mit einer Maximalauflösung von 320x256 Pixeln und 32 Farben sowie die Tracked-Music-Kategorie mit MOD- und XM-Format bieten klassischen Amiga-Formaten eine Bühne. KI-generierte Beiträge sind in allen Kategorien ausdrücklich nicht zugelassen. (nba)
[Meldung: 19. Mai. 2026, 00:50] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]