|20.Mai.2026
AmigaKit (Blog)
| AmigaKit: Ankündigung von Beschleuniger-Upgrade und AmiPrint für den A1200NG
Für sein emulationsbasiertes System A1200NG hat AmigaKit im Kontext der Veranstaltung ZZAP! Live 2026 (Videos) für den Sommer zwei Ankündigungen getätigt: Zum einen soll es ein Beschleuniger-Upgrade geben, das annähernd 2000 MIPS liefere, und zum anderen werde es mit AmiPrint eine Software geben, mit der aktuelle Drucker direkt genutzt werden können, sei es lokal oder übers Netzwerk. (snx)
[Meldung: 20. Mai. 2026, 09:58] [Kommentare: 0]
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