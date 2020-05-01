| Game Construction Kit: RedPill 0.9.70
RedPill, entwickelt von Carlos Peris, ist ein in Amiblitz 3.10.1 geschriebenes Game Construction Kit, das die Entwicklung von Spielen aus diversen Genres ermöglichen soll. RedPill ist kompatibel mit AGA und ECS, der "Player" zum Abspielen der fertigen Kreationen benötigt insgesamt 1,5 MB RAM. Jens 'Farbfinsternis' Henschel hat auf seiner Webseite eine deutschsprachige Anleitung verfasst.
Die neue Version 0.9.70 bietet folgende Änderungen:
(dr)
- New: Added corner correction for platformer games, it can be activated for an object in the advance settings.
- New: Added an example project for the new trigger Set Pos From Tile.
- New: In profiler screen, if now displayed if an object could not be created because all game objects are already used.
- Change: When loading very old projects, now triggers are updated accordingly.
- Change: Comparison triggers are now sanitized in the editor to avoid unwanted editor crashes.
- Change: Collision code has been optimized.
- Change: Ramp code has been optimized.
- Change: In Build project, to avoid unwanted option selection.
- Fix: For Object Visible flag checkbox not updating properly.
- Fix: In Object screen when selecting the last created object.
- Fix: For collision boxes display in objects that are rendered in the FX layer.
- Fix: For infinite loop in platform code.
- Fix: In editor cursor display was corrupted when using ECS parallax.
- Fix: For Cover images causing issues.
[Meldung: 22. Mai. 2026, 06:35]
