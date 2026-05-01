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22.Mai.2026
Christopher Reemts (E-Mail)


 Mac OS: Amiga-Imager erstellt Boot-Images für Amigas, Raspberry Pi und Minimig
Thomas Luebkers Amiga-Imager erzeugt unter Mac OS Boot-Images für drei verschiedene Plattformen: unaufgerüstete Amigas, solche mit PiStorm-Turbokarte und für den MiSTer. Die RDB-Images (im Raspberry-Pi-Fall als SD-Card-Image mit zusätzlicher FAT32-Boot-Partition) erhalten auch die entsprechende RTG- und Netzwerkkonfiguration. Hierfür werden neben AmigaOS 3.x noch P96 und Roadshow benötigt. (snx)

[Meldung: 22. Mai. 2026, 08:37] [Kommentare: 1 - 22. Mai. 2026, 12:49]
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