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|22.Mai.2026
| Shooter: Tester für neues Projekt "Hydron" gesucht
Nach dem Shoot 'em Up "NEON world" (amiga-news.de berichtete) ist das neue Projekt von Frank Neumann (und Kevin Saunders) der Shooter "Hydron". Dieser soll auf jedem Amiga mit 1 MB Speicher laufen.
Erste grundlegende Arbeiten wurden abgeschlossen und auf diversen Hardwarekonfigurationen getestet: Amiga 500, 1200, 4000, Systeme mit Amiberry (V8.1.6) und FS-UAE (V3.2.35). Nun suchen die Entwickler Tester, die diesen Entwicklungsstand auf weiterer, echter Hardware testen können, zum Beispiel mit PiStorm ausgerüstete Amigas.
Tester erwartet ein statischer Hintergrundbildschirm (Platzhalter) mit einem Bedienfeld darüber und einem Spielerschiff, das mit einem Joystick bewegt werden kann. Beim Drücken der Feuertaste sollten Kugeln abgefeuert werden. Musik (Platzhalter) und Soundeffekte sollten beim Schießen zu hören sein. (dr)
[Meldung: 22. Mai. 2026, 22:40] [Kommentare: 0]
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