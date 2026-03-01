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23.Mai.2026



 Printmagazin: COMPUTE!'s Gazette, Ausgabe 11
In den Achtziger Jahren war "Compute's Gazette" eine US-amerikanische Publikation, die sich ausschließlich mit Commodore-8-Bit-Computern befasst hat. Ein "Relaunch" - jemand hatte sich schlicht die verwaiste Marke registriert - wurde 2025 gestartet, jetzt mit dem kompletten Spektrum an Retro-Rechnern als Thema. Aktuell ist bereits die elfte Ausgabe verfügbar, die unter anderem an den kürzlich verstorbenen Commodore-Amiga-Ingenieur Hedley Davis erinnert. (cg)

[Meldung: 23. Mai. 2026, 22:35] [Kommentare: 0]
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