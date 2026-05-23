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24.Mai.2026



 Vor-Alpha-Version: Telegram-Client für den Amiga
Für AmigaOS 3.x, AmigaOS 4, AROS (x86) und MorphOS befindet sich ein quelloffener Telegram-Client in Entwicklung. Die erste "Vor-Alpha-Version" wurde gestern veröffentlicht und bietet bereits begrenzte Lese-/Schreib-Möglichkeiten im Textmodus.

Inwieweit später auch Medien eingebunden werden können, hänge von möglichen Einschränkungen der jeweiligen Betriebssysteme ab. (snx)

[Meldung: 24. Mai. 2026, 07:00] [Kommentare: 2 - 24. Mai. 2026, 09:46]
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