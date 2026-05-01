|24.Mai.2026
| Retro-Fußballspiel: Update der zweiten Demoversion von Mundialito 2
Im Retro-Fußballspiel "Mundialito 2" kämpfen 32 Mannschaften um den begehrten Pokal, wobei zwei Spielmodi zur Auswahl stehen: "Classic" und "Arcade".
Die zweite Demoversion hat nun eine Überarbeitung erfahren: So werden u.a. die Spieler gleichmäßiger auf dem Spielfeld verteilt, um mehr Spielfluss zu ermöglichen, die Passgenauigkeit wurde verbessert, die KI angepasst und die Möglichkeit ergänzt, einen Hechtkopfball auszuführen. Zudem kann das Spiel jetzt auf der Festplatte installiert werden. (snx)
[Meldung: 24. Mai. 2026, 07:00] [Kommentare: 0]
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