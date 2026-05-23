amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
24.Mai.2026



 Aminet-Uploads bis 23.05.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 23.05.2026 dem Aminet hinzugefügt:
Nuntius_68k.lha                comm/misc  1.3M  OS3 Instant chat thinked fo...    
Nuntius_AROS.lha               comm/misc  2.2M  ARO Instant chat thinked fo...    
Nuntius_MorphOS.lha            comm/misc  2.3M  MOS Instant chat thinked fo...    
Nuntius_OS4.lha                comm/misc  2.6M  OS4 Instant chat thinked fo...    
TheWire13.lha                  comm/tcp   148K  OS3 lightweight TCP/IP stac...    
Amelinium.lha                  comm/www   1.5M  OS3 Modern Amiga Web Browse...                 
GoCatalog.lha                  dev/hwood   29K  GEN add multilanguage suppo...   
micropython.lha                dev/lang   278K  OS3 MicroPython interpreter...     
REDPILLGameCreator.lha         dev/misc   8.7M  OS3 Game Creator with AGA s...            
fat95.v3.23.lha                disk/misc  229K  OS3 Win95/98 compatible fil...          
st2disk.lha                    disk/misc   17K  OS3 Write Atari ST .ST/.MSA...   
cfd.v1.43.lha                  driver/med 430K  OS3 CompactFlash PCMCIA dri... 
enc28j60-tf534.lha             driver/net  16K  OS3 Ethernet driver for ENC...    
emle.lha                       game/edit    7K  OS3 Level-Editor for the Ga... 
SoER-0.5.2.lha                 game/race   36M  OS3 Pseudo-3D racing game                    
ODAMEX_RTG.lha                 game/shoot  19M  OS3 Amiga port of Odamex (D...              
chess_ai_000.lha               game/think 175K  OS3 Chess game for Amiga, O...     
chess_ai_020.lha               game/think 166K  OS3 Chess game for Amiga 68... 
chess_ai_040_060.lha           game/think 169K  OS3 Chess game for Amiga 68...  
chess_ai_rtg.lha               game/think 431K  OS3 Chess game for Amiga 68...  
NeuroWaver3.adf                mags/misc  880K  OS3 German Techno diskmag f...          
NeuroWaver4.adf                mags/misc  880K  OS3 German Techno diskmag f...          
AmiArcadia-OS4.lha             misc/emu    11M  OS4 Signetics-based machine...        
AmiArcadia.lha                 misc/emu    11M  OS3 Signetics-based machine...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
ZXLive.lha                     misc/emu   131K  OS3 ZX-Spectrum 48/128k/Pen... 
FxBox.lha                      mus/edit   694K  OS3 Realtime multi loop pro...     
siddump.lha                    mus/misc    59K  VAR C64 music debug output ...           
GF4RSIDI.zip                   pix/misc    74K  GEN Grad. Fonts for RSI Dem...   
ixemul48.2-060.lha             util/libs  2.5M  OS3 Ixemul.library V48.2 fo...           
VATestprogram.zip              util/misc   10M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
ScreenTime.lha                 util/time   80K  OS3 Screen clock with calen...               
GoVD.lha                       util/wb     51K  OS3 Virtual Desktops for Wo...
(snx)

[Meldung: 24. Mai. 2026, 07:00] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.