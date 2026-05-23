| Aminet-Uploads bis 23.05.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 23.05.2026 dem Aminet hinzugefügt:
Nuntius_68k.lha comm/misc 1.3M OS3 Instant chat thinked fo... Nuntius_AROS.lha comm/misc 2.2M ARO Instant chat thinked fo... Nuntius_MorphOS.lha comm/misc 2.3M MOS Instant chat thinked fo... Nuntius_OS4.lha comm/misc 2.6M OS4 Instant chat thinked fo... TheWire13.lha comm/tcp 148K OS3 lightweight TCP/IP stac... Amelinium.lha comm/www 1.5M OS3 Modern Amiga Web Browse... GoCatalog.lha dev/hwood 29K GEN add multilanguage suppo... micropython.lha dev/lang 278K OS3 MicroPython interpreter... REDPILLGameCreator.lha dev/misc 8.7M OS3 Game Creator with AGA s... fat95.v3.23.lha disk/misc 229K OS3 Win95/98 compatible fil... st2disk.lha disk/misc 17K OS3 Write Atari ST .ST/.MSA... cfd.v1.43.lha driver/med 430K OS3 CompactFlash PCMCIA dri... enc28j60-tf534.lha driver/net 16K OS3 Ethernet driver for ENC... emle.lha game/edit 7K OS3 Level-Editor for the Ga... SoER-0.5.2.lha game/race 36M OS3 Pseudo-3D racing game ODAMEX_RTG.lha game/shoot 19M OS3 Amiga port of Odamex (D... chess_ai_000.lha game/think 175K OS3 Chess game for Amiga, O... chess_ai_020.lha game/think 166K OS3 Chess game for Amiga 68... chess_ai_040_060.lha game/think 169K OS3 Chess game for Amiga 68... chess_ai_rtg.lha game/think 431K OS3 Chess game for Amiga 68... NeuroWaver3.adf mags/misc 880K OS3 German Techno diskmag f... NeuroWaver4.adf mags/misc 880K OS3 German Techno diskmag f... AmiArcadia-OS4.lha misc/emu 11M OS4 Signetics-based machine... AmiArcadia.lha misc/emu 11M OS3 Signetics-based machine... AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine... ZXLive.lha misc/emu 131K OS3 ZX-Spectrum 48/128k/Pen... FxBox.lha mus/edit 694K OS3 Realtime multi loop pro... siddump.lha mus/misc 59K VAR C64 music debug output ... GF4RSIDI.zip pix/misc 74K GEN Grad. Fonts for RSI Dem... ixemul48.2-060.lha util/libs 2.5M OS3 Ixemul.library V48.2 fo... VATestprogram.zip util/misc 10M OS3 Versatile Amiga Testpro... ScreenTime.lha util/time 80K OS3 Screen clock with calen... GoVD.lha util/wb 51K OS3 Virtual Desktops for Wo...(snx)
[Meldung: 24. Mai. 2026, 07:00] [Kommentare: 0]
