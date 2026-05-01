|25.Mai.2026
| FPGA-basierter Amiga-Klon: AmiCube mit AGA-Unterstützung / AmiCube PiStorm 1.8
In einem aktuellen Video zeigt Ranko Rodic, dass "nach vielen Experimenten, gescheiterten Versuchen, Timing-Problemen und viel Arbeit an der Speicherbrücke und dem Prefetch-System" das AmiCube-Board nun in der Lage ist, AGA mit allen 8 Bitplanes auszuführen. Dies sei "keine Software-Emulation, die auf einem PC laufe, sondern eine FPGA-Implementierung, die auf physischer Hardware läuft und echtes Speicher-Timing, echte Videoausgabe sowie eine echte CPU-Konfiguration im 68000-Stil nutzte."
Außerdem zeigt der Entwickler das neueste AmiCube PiStorm 68k-Board, Version 1.8 final. Dieses Board kann zwischen einer echten 68000-CPU und der Raspberry Pi / PiStorm-Seite umschalten und bietet so eine flexible Entwicklungs- und Testplattform. Die neue Revision umfasst eine verbesserte 5-V-Regelung, eine bessere Schaltsteuerung, Schutzdioden, LEDs und ein 3D-gedrucktes AmiCube-Gehäuse. (dr)
[Meldung: 25. Mai. 2026, 07:01] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]