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|25.Mai.2026
| Web-Browser: Amelinium 0.7.2
Paweł Nowak arbeitet weiter an seinem Web-Browser "Amelinium" (amiga-news.de berichtete) und hat gestern die Version 0.7.2 veröffentlicht. Unter anderem können nun optional TrueType-Fonts verwendet werden (die bei Auswahl automatisch heruntergeladen werden) und der CSS2.1- bzw. CSS3-Support wurde verbessert bzw. erweitert. (dr)
[Meldung: 25. Mai. 2026, 07:25] [Kommentare: 0]
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