amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
25.Mai.2026



 Web-Browser: Amelinium 0.7.2
Paweł Nowak arbeitet weiter an seinem Web-Browser "Amelinium" (amiga-news.de berichtete) und hat gestern die Version 0.7.2 veröffentlicht. Unter anderem können nun optional TrueType-Fonts verwendet werden (die bei Auswahl automatisch heruntergeladen werden) und der CSS2.1- bzw. CSS3-Support wurde verbessert bzw. erweitert. (dr)

[Meldung: 25. Mai. 2026, 07:25] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.