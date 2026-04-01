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26.Mai.2026



 Plattformer: Rastan-Demo 0.51
Rastan wurde 1987 von Taito für Spielhallenautomaten veröffentlicht. Von der sich in Entwicklung befindlichen, mit der Scorpion Engine erstellten Amiga-Portierung steht jetzt Demo-Version 0.51 zur Verfügung.

Neben diversen Fehlerbereinigungen, darunter ein hartnäckiger Checkpoint-Bug, Grafikfehler beim Schamanen und falsch dargestellte Beine beim Armordude, bringt die neue Version auch spielerische Anpassungen: Das Ringpowerup wurde hinzugefügt, der Bossgegner in Stage 2 erhielt eine überarbeitete KI, mehrere Gegner vergeben nun korrekt Punkte, und die Wasseranimation in Stage 1-1 wurde ergänzt. (nba)

[Meldung: 26. Mai. 2026, 11:19] [Kommentare: 0]
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