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26.Mai.2026
Andreas Falkenhahn (ANF)


 Hollywood: Updates für sechs medienbasierte Plugins
Für mehrere Plugins der Multimedia-Entwicklungsumgebung Hollywood sind neue Versionen erschienen. Die Updates bringen jeweils kleinere Verbesserungen, Fehlerbereinigungen sowie neu hinzugekommene Unterstützung für macOS arm64 und Linux arm64. Aktualisiert wurden folgende Plugins:
  • APNG 1.4: Dieses Plugin ermöglicht es Hollywood, Animationen im APNG-Format zu laden und zu speichern.
  • Iconic 1.1: Dieses Plugin kann verschiedene Icon-Formate laden und speichern (klassisches AmigaOS, NewIcon, AmigaOS-3.5-Icons, AmigaOS-4.0-Icons, PNG-Icons sowie Windows- und macOS-Icons).
  • OggTheora 1.2: Dieses Plugin kann Ogg-Theora-kodierte Videostreams abspielen.
  • SVG 1.4: Dieses Plugin kann SVG-Bilder laden.
  • TIFF 1.4: Dieses Plugin kann TIFF-Bilder laden und speichern.
  • Vectorgraphics 1.3: Dieses Plugin kann Vektorgrafiken zeichnen.
Alle Plugin-Updates stehen kostenlos zum Download im offiziellen Hollywood-Portal bereit. Dank des plattformübergreifenden Plugin-Systems von Hollywood werden Versionen für AmigaOS 3 (m68k, m881), AmigaOS 4, MorphOS, Linux (ppc, arm, arm64, x86, x64), macOS (ppc, x86, x64, arm64), Windows (x86, x64), Android (arm, arm64) sowie iOS (arm, arm64) bereitgestellt. (nba)

[Meldung: 26. Mai. 2026, 11:32] [Kommentare: 0]
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