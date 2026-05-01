|28.Mai.2026
| Demoversion: The Adventure of Node
Beim Rollenspiel "The Adventure of Node" gilt es das Auftauchen von Monstern in der örtlichen Kristallmine aufzuklären. Noch im Frühstadium befindlich, lädt die Demoversion interessierte Betatester ein, schonmal die Dorfbewohner kennenzulernen, ein Labyrinth zu erforschen und den Wald von einer Bedrohung zu befreien.
Vorausgesetzt werden ein AGA-Rechner mit 4 MB Fast-RAM sowie ein Joystick bzw. Gamepad, bevorzugt mit zwei Tasten. (snx)
[Meldung: 28. Mai. 2026, 11:58] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]