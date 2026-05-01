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|28.Mai.2026
Look Behind You (ANF)
| Die Siedler II - Gold Edition: Update 1 ab sofort verfügbar
Pressemitteilung: Look Behind You veröffentlicht das erste Update für Die Siedler II - Gold Edition auf dem Amiga. Käufer können das kostenlose Update ab sofort über ihr Kundenkonto unter dem Titellink herunterladen. Update 1 bringt zahlreiche Verbesserungen:
Die 68k-Fassung erhält umfangreiche Optimierungen für RTG- und Highres-AGA-Systeme, darunter verbesserte c2p-Routinen. Neu hinzugekommen ist eine 68030-NoFPU-Version für Systeme ohne Coprozessor. Ein optionaler Screenmode-Requester ermöglicht die Wahl der Auflösung zwischen 320x240 und 1024x768, sowohl für RTG als auch AGA. Audiophile freuen sich über optionale 22-kHz-Musik statt 11 kHz. Zusätzlich wurden Event-Handling-Fehler behoben. Über Umgebungsvariablen lassen sich das Intro deaktivieren und eigene Video-Player einbinden.
Auch die PowerPC-Version für WarpUP-Systeme profitiert von RTG-Optimierungen und dem neuen Screenmode-Requester mit flexibler Auflösungswahl. Die Stackgröße wurde für bessere MorphOS-Kompatibilität erhöht. Event-Handling und Audio-Optionen entsprechen der 68k-Version (22-kHz-Musik, Intro-Kontrolle).
AmigaOS-4-Nutzer erhalten optional hochauflösende 44-kHz-Musik statt 22 kHz sowie die Möglichkeit zur Intro-Deaktivierung.
Mit diesem Update wird Die Siedler II - Gold Edition kontinuierlich weiterentwickelt und an die Wünsche der Amiga-Community angepasst. Ein weiteres Update ist bereits in Planung. (snx)
[Meldung: 28. Mai. 2026, 11:59] [Kommentare: 5 - 29. Mai. 2026, 12:55]
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