28.Mai.2026
Andreas Magerl (ANF)


 Kommerzieller Arkanoid-Klon: ARC4NERD 1.1
Für den von APC&TCP vertriebenen Arkanoid-Klon ARC4NERD - das offizielle Spiel der "Amiga Ruhrpott Convention" - ist ein Update verfügbar. Alle seit dem 23. Mai ausgelieferten Exemplare des Spiels enthalten bereits die neue Version - wer vor diesem Stichtag gekauft hat, muss den Titel bei amigashop.org erneut herunterladen. Wer bei einem anderen Händler gekauft hat, soll auf amigashop.org einen Account erstellen und APC&TCP ein Foto von der Box als Kaufnachweis zukommen lassen.

Änderungen in Version 1.1:
  • Fehler behoben, bei dem der Ball verschwunden ist, wenn er gleichzeitig ins Aus ging und geschossen wurde
  • Fehler behoben, durch den man sich nur einmal in die Highscore-Liste eintragen konnte
  • Fehler behoben, durch den nach dem Endboss kein Highscore-Eintrag möglich war – Einträge funktionieren nun wieder
  • Der Endboss kann nun beliebig oft bekämpft werden und nicht mehr nur einmal
  • Nach Spielende wird nun angezeigt, ob ein Highscore-Eintrag möglich ist. Zuvor gelangte man direkt ins Startmenü. Dabei wird jetzt unterschieden, ob zu wenige Punkte erreicht wurden oder der Schwierigkeitsgrad geändert wurde. Highscores sind weiterhin nur im Maschinenmodus möglich
  • Fehler beim Zweifach-Bonus in einigen Leveln behoben
  • Am Startbildschirm wird der gewählte Modus nach einem Neustart nun wieder korrekt zurückgesetzt
  • Kleine Tippfehler behoben
  • Ballverhalten leicht angepasst
(cg)

[Meldung: 28. Mai. 2026, 21:39] [Kommentare: 0]
