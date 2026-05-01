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29.Mai.2026



 Lesen und Schreiben von Amiga-Partitionstabellen: "Hst Amiga" V0.6.236
Henrik Nørfjand Stengaards "Hst Amiga" ist eine Bibliothek zum Lesen und Schreiben von Amiga-Partitionstabellen, Dateisystemen und Datentypen und ist als Nuget-Paket für .Net und als Konsolenanwendung für Windows, macOS und Linux verfügbar (amiga-news.de berichtete).

Die aktuelle Version 0.6.236 bietet nun Unterstützung für Amiga-True-Color-Icons, bei denen es sich um PNG-Dateien mit einem zusätzlichen "icOn"-Block handelt, der Informationen zu Amiga-Icons enthält. (dr)

[Meldung: 29. Mai. 2026, 06:20] [Kommentare: 2 - 29. Mai. 2026, 13:31]
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