30.Mai.2026









Betriebssystem: MorphOS 3.20, MorphOS Software Development Kit 3.20

Pressemitteilung: Das MorphOS-Entwicklungsteam freut sich, die Veröffentlichung von MorphOS 3.20 bekanntgeben zu können! Diese Version bringt bedeutende Verbesserungen für das gesamte Betriebssystem mit sich, darunter Unterstützung für neue Hardware, umfangreiche Verbesserungen im Grafik- und 3D-Bereich, neue Dienstprogramme, Erweiterungen des Dateisystems sowie umfassende Modernisierungsmaßnahmen auf der gesamten Plattform.



MorphOS 3.20 bietet nun Unterstützung für die neue Mirari-Architektur sowie mehrere spezielle Systemkomponenten, Treiber, Funktionen für das Wärmemanagement und aktualisierte Netzwerkfunktionen. Die Unterstützung für Radeon-Grafikkarten wurde erheblich erweitert und umfasst nun zusätzliche GPU-Familien, eine verbesserte Handhabung von HDMI, DVI und DisplayPort, eine verbesserte Unterstützung für mehrere Monitore, eine verbesserte 3D-Kompatibilität sowie umfangreiche Aktualisierungen der TinyGL- und Radeon-Treiber für eine bessere Rendering-Leistung und Stabilität.



Mit dieser Version wird zudem die SFS2-Unterstützung im gesamten Betriebssystem eingeführt, wodurch Dateien mit einer Größe von mehr als 4 GB und Partitionen mit einer Kapazität von bis zu 2 TB unterstützt werden. Viele Dateisystemkomponenten und Dienstprogramme wurden aktualisiert, um eine Zeitstempelgenauigkeit im Nanosekundenbereich sowie Datumsangaben über das Jahr 2038 hinaus zu ermöglichen. Ambient erhielt zahlreiche Verbesserungen in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Stabilität, darunter eine optimierte Symbolverwaltung, eine verbesserte Suchfunktion, eine verbesserte Drag-and-Drop-Unterstützung, Unterstützung für externe Panels sowie eine aktualisierte Verarbeitung von Multimediaformaten.



MorphOS 3.20 enthält mehrere neue Anwendungen und Dienstprogramme, darunter DriveImager, MirrorBackup, SMARTDoctor, OFHTTP, OFHash, OFDNS, Replace und Automator für die Skripterstellung und Steuerung von MUI-Anwendungen. Iris wurde auf Version 1.53 aktualisiert und enthält nun die neue Begleitanwendung „Contacts“ für CalDAV-basierte Adressbücher. FlowStudio wurde in den Bereichen Projektmanagement, Drucken, Markdown-Unterstützung und Entwicklungsworkflows umfassend verbessert.



Auch die Netzwerk- und Konnektivitätsfunktionen wurden verbessert, unter anderem durch Updates auf OpenSSH 10.3p1, die Unterstützung von TLS 1.3 in RDesktop, erweiterte Verbesserungen am SMB2-Dateisystem sowie eine höhere Stabilität der USB-, Audio- und Multimedia-Subsysteme. Zahlreiche Systembibliotheken und Frameworks, darunter MUI, ixemul, Cairo, Harfbuzz, Freetype, OpenSSL4 und ObjFWRT, wurden aktualisiert oder umfassend modernisiert.



MorphOS 3.20 enthält darüber hinaus eine Vielzahl von Fehlerbehebungen, Leistungsverbesserungen, Korrekturen im Speichermanagement, Verbesserungen bei der Darstellung sowie Optimierungen der Benutzerfreundlichkeit im gesamten Betriebssystem. Einen vollständigen Überblick über die in MorphOS 3.20 enthaltenen Änderungen finden Sie in den Versionshinweisen.



Wir empfehlen neuen Benutzern dringend, unsere Anleitungen zur Installation und Fehlerbehebung sorgfältig durchzulesen, bevor sie zum ersten Mal versuchen, MorphOS zu installieren. Bestehende Benutzer können das Upgrade wie gewohnt durchführen, sollten die Anleitungen jedoch ebenfalls lesen. MorphOS 3.20 steht in unserem Download-Bereich zum Herunterladen bereit.



MorphOS Software Development Kit 3.20



Das MorphOS-Entwicklungsteam freut sich, die Veröffentlichung des MorphOS Software Development Kit im Mai 2026 bekanntgeben zu können!



Diese SDK-Version bietet ein umfangreiches Modernisierungsupdate für die MorphOS-Entwicklungsumgebung, darunter GCC 15.2.0, Python 3.14.4 mit Unterstützung für pip und virtuelle Umgebungen, eine aktualisierte HTML-Dokumentation sowie umfangreiche Aktualisierungen der gesamten Toolchain und der mitgelieferten Dienstprogramme. Zahlreiche zentrale Entwicklungskomponenten wurden aktualisiert, darunter binutils 2.45.1, git 2.54.0, OpenSSL 4.0.0, OpenSSH 10.2p1, ffmpeg 4.4.7, perl 5.42.2, cmake 3.18.6, autoconf 2.73, automake 1.18 und viele andere.



Eine der wichtigsten Änderungen in dieser Version ist die Umstellung von ixemul und libnix auf die 64-Bit-Typen time_t, off_t und fpos_t, wodurch im gesamten SDK und in neu kompilierten Anwendungen eine korrekte Unterstützung für Datumsangaben nach dem Jahr 2038 sowie für große Dateien gewährleistet wird. Aufgrund dieser ABI-Änderungen wird Entwicklern dringend empfohlen, alle vorhandenen Bibliotheken und Objektdateien vollständig neu zu kompilieren. Diese Version enthält zudem zahlreiche Verbesserungen hinsichtlich Stabilität und Kompatibilität, darunter eine umfassende Überarbeitung von pdksh.



Unser neues SDK finden Sie in unserem Download-Bereich. Wie üblich steht auch ein separates Paket mit Quelltexten zum Download bereit. (cg)



[Meldung: 30. Mai. 2026, 22:11] [Kommentare: 9 - 31. Mai. 2026, 13:31]

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