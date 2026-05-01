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30.Mai.2026



 Amiga Unix: Treiber für "AmigaNet"-Netzwerkkarten
Da die primäre von Amiga Unix unterstützte Netzwerkkarte - Commodores A2065 - kaum noch zu bekommen ist, hat ein Anwender einen Unix-Treiber für die erste Zorro-Netzwerkkarte geschrieben, die er auf dem Gebrauchtmarkt finden konnte: Die AmigaNet des britischen Herstellers Hydra Systems. Der bisher scheinbar noch ungetestete Treiber ist für die Verwendung mit Amiga Unix 2.1p2 gedacht. (cg)

[Meldung: 30. Mai. 2026, 22:42] [Kommentare: 0]
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