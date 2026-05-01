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31.Mai.2026



 Video: Der Amiga und seine Seitenverhältnisse
Im Video unter dem Titellink spricht Gerry Schattenwald verschiedene amigatypische Bildschirmauflösungen an und weist jüngere Retrofans darauf hin, dass Röhrenfernseher ein ungleichmäßiges Pixel-Seitenverhältnis hatten und die Geräte das jeweilige Signal auf die Kathodenstrahlröhre dehnten. (snx)

[Meldung: 31. Mai. 2026, 08:11] [Kommentare: 0]
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