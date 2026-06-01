|01.Jun.2026
| Betriebssystem für den Amiga: Achte Alphaversion des Serena OS
Dietmar Planitzer arbeitet an einem (Eigenbeschreibung) "modernen Betriebssystem für Amiga-Computer" (amiga-news.de berichtete). Eine der wichtigsten Neuheiten der Alphaversion 0.8.0 ist die Verfügbarkeit einer ersten Betaversion des Serena SDK. Dafür stellt der Entwickler ein einfaches Tutorial bereit, das beschreibt, wie man die Entwicklungsumgebung einrichtet und mithilfe des SDK eine Beispiel-App für Serena OS erstellt. Die weiteren Änderungen in der Übersicht:
Der Autor verweist ebenso auf das aktualisierte Wiki und stellt in Aussicht, dass die nächste Version von Serena OS die erste offizielle Beta-Version sein wird, was bedeutet, dass der Schwerpunkt verstärkt auf dem Testen und der Fehlerbehebung liegen wird. (dr)
- Zahlreiche neue APIs zur Steuerung von Prozessen und vcpus
- Neue APIs zum Abrufen verschiedener Informationen und Statistiken zu Prozessen, vcpus und dem System (Host) selbst
- Deutlich schnellere Synchronisationsprimitive im Userspace (Mutex, Semaphor und Bedingungsvariablen)
- Unterstützung für Shebang-Dateien (#!)
- Eine Reihe neuer Shell-Built-ins und Tools
- Deutliche Verbesserungen am Scheduler und am Context Switcher, um diese robuster und effizienter zu machen
- Bessere 68060-Unterstützung
[Meldung: 01. Jun. 2026, 06:00] [Kommentare: 6 - 01. Jun. 2026, 22:53]
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