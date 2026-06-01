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|01.Jun.2026
| Programmiersprache: AmiBlitz Pre-Release 3.12.0
Sven 'honitos' Dröge hat weitere Updates seines BlitzBasic-Nachfolgers "AmiBlitz" zur Verfügung gestellt. Mit Version 3.12.0 hat er damit begonnen, die Blitzlibs zu konsolidieren: es gäbe mehrere Blitzlibs, die dieselben Aufgaben mit unterschiedlichen Befehlen ausführen, z.B. Datei-Requester-Operationen oder Chunky2Planar-Funktionen. Außerdem habe er mehrere Blitzlibs umbenannt, um konvertierte OS-Libs von normalen Blitzlibs zu trennen.
Als weitere große Verbesserung wurden die C-Header-Dateien des AmigaOS-NDK auf AB3 umgestellt und einige Service-Funktionen hinzugefügt, um ReAction-Programme erstellen zu können. Derzeit sei dies noch in Arbeit und kann sich noch ändern, da bislang noch nicht alle Gadget-Klassen unterstützt werden.
Download: AmiBlitz3.12.lha (13 MB) (dr)
[Meldung: 01. Jun. 2026, 19:34] [Kommentare: 3 - 01. Jun. 2026, 22:51]
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