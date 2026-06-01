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|01.Jun.2026
| UTF-8-Texteditor: EmojiGear 2.3
EmojiGear ist ein UTF-8-Unicode-Texteditor für AmigaOS 3.2, der farbige Emojis und geglättete Schriftarten über eine integrierte FreeType-2-Engine darstellen kann.
Mehrere Dokumente lassen sich in Registerkarten in UTF-8, ISO Latin-1 und ISO Latin-2 öffnen und speichern. Daneben bietet der Editor typische Funktionen wie Suchen und Ersetzen, Rückgängig und Wiederherstellen, Zeilenumbruch, ANSI-Escape-Darstellung, konfigurierbare Schriftgrößen, aber auch eine Box von 8 Sätzen mit je 40 Emojis, die den F-Tasten zugeordnet sind. Weitere Features im Überblick:
Download: EmojiGear2.3.lha (9 MB) (dr)
[Meldung: 01. Jun. 2026, 20:40] [Kommentare: 0]
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