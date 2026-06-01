|02.Jun.2026
Daniel Spilker
| CLI-Tool: verifyfd 1.0.0
verifyfd ist ein Befehlszeilentool für AmigaOS 2.04 und neuer, das Disketten auf Fehler überprüft. Es schreibt eine Reihe von Byte-Mustern über die gesamte Disketten, liest diese wieder ein und meldet jeden Sektor, der nicht mit dem Original übereinstimmt. Da der gesamte Inhalt der
Diskette überschrieben wird, sollte man sich vorher vergewissern, dass die Diskette leer ist bzw. später wieder benötigte Daten vorher sichern. Die Quellcode ist auf Codeberg verfügbar. (dr)
[Meldung: 02. Jun. 2026, 22:14] [Kommentare: 0]
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