amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
03.Jun.2026



 Dinosaur-Spiel-Klon: OuT.Rex
OuT.Rex ist angelehnt an das Google-Spiel Dinosaur Game. In der AMOS-Umsetzung muss der Dinosaurier in einem kleinen Auto die Kollision mit Palmen vermeiden, indem er sie überspringt. Auch Möwen gilt es auszuweichen (Video). (snx)

[Meldung: 03. Jun. 2026, 08:40] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.