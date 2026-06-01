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|03.Jun.2026
| Dinosaur-Spiel-Klon: OuT.Rex
OuT.Rex ist angelehnt an das Google-Spiel Dinosaur Game. In der AMOS-Umsetzung muss der Dinosaurier in einem kleinen Auto die Kollision mit Palmen vermeiden, indem er sie überspringt. Auch Möwen gilt es auszuweichen (Video). (snx)
[Meldung: 03. Jun. 2026, 08:40] [Kommentare: 0]
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