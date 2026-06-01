04.Jun.2026









Textverarbeitung: AmigaOS-Version von FinalWriter 7.3 für Ende Juni angekündigt

Vor gut 10 Jahren hatte Timothy 'terminills' Deters die Rechte an der Textverarbeitung "FinalWriter" erworben. Eine Demo-Version von FinalWriter 7.1 war im August 2024 für AROS veröffentlicht worden, wann und zu welchem Preis eine Vollversion erhältlich sein würde war noch unklar, Deters hatte allerdings stets betont zunächst die AROS-Version fertigstellen zu wollen bevor Umsetzungen für AmigaOS und MorphOS angegangen werden sollten. In einer Pressemitteilung kündigt der Rechteinhaber jetzt die Veröffentlichung der Vollversion von FinalWriter 7.3 für AmigaOS für den 29. Juni an:



Pressemitteilung: Das FinalWriter-Team ist erfreut, die Veröffentlichung von FinalWriter 7.3 für AmigaOS für den 29. Juni 2026 ankündigen zu können. FinalWriter 7.3 stellt die aktuellste Entwicklung einer der mächtigsten und Funktionsreichsten Textverarbeitungen der Amiga-Plattform dar. Im Fokus der aktuellen Veröffentlichung steht die Modernisierung der Benutzererfahrung bei gleichzeitiger Kompatibilität mit den Arbeitsabläufen, auf die sich die Nutzer seit Jahrzehnten verlassen.



Zu den Highlights in FinalWriter 7.3 gehören: verbesserte PDF-Erzeugung und Export-Fähigkeiten

verbesserte Druckerunterstützung und Updates der entsprechenden Infrastruktur

Verbesserungen und Optimierungen der Benutzeroberfläche

Verbesserungen in Sachen Stabilität, Kompatibilität und Performance

zahlreiche Fehler wurden beseitigt, diverse "quality-of-life improvements" FinalWriter FinalWriter ist weiterhin bestrebt, Amiga-Anwendern eine leistungsstarke native Dokumentenerstellung zu bieten und gleichzeitig die Grundlage für zukünftige Innovationen zu schaffen.



Weitere Informationen, Screenshots und Details zur Verfügbarkeit werden veröffentlicht, wenn wir uns dem Tag der Veröffentlichung annähern.



Wir bedanken uns bei allen die FinalWriter unterstützt haben und mitgeholfen haben, dass diese Veröffentlichung möglich wird.



Offizielles Erscheinungsdatum: 29 Juni 2026



FinalWriter - Eine moderne Produktivitätslösung für die Amiga-Plattform (cg)



[Meldung: 04. Jun. 2026, 01:14] [Kommentare: 9 - 04. Jun. 2026, 17:47]

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