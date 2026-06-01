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04.Jun.2026
AMIGAbench (ANF)


 Twitch-Streams auf den Amiga: AmiStreamRaider 1.2.0
AmiStreamRaider nutzt einen PC als Proxy, um auf dem Amiga Twitch-Streams abspielen zu können. Neuerungen in Version 1.2.0:
  • Kompletter Rewrite in C/MUI
  • curl und nc entfernt
  • kein Installationsprogramm erforderlich. Einfach entpacken und doppelklicken
  • neuer Custom Chat-Renderer: rendert Badges, Emotes/animierte GIFs und farbige Nicknames für ein authentisches Twitch-Erlebnis
  • der klassische Chat bleibt weiterhin verfügbar
  • Low-Latency-Modus für minimale Verzögerung (für eine bessere Synchronisation von Chat und Wiedergabe)
  • neuer Tab hinzugefügt: "Power Search"
  • Versionierung von Client/Server vereinheitlicht
(cg)

[Meldung: 04. Jun. 2026, 15:34] [Kommentare: 0]
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