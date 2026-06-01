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04.Jun.2026



 Fußballspiel: Weiteres Update der Demoversion von Mundialito 2
Mundialito ist eine Fußballsimulation im Stil von Sensible Soccer mit zusätzlichen Arcade-Elementen wie auf dem Spielfeld herumliegenden Power-Ups. Änderungen in diesem, laut Entwickler eventuell finalen Update der Demoversion:
  • Cup and League modes completed
  • Goalkeeper improvements
  • AI improvements
  • Yellow and red cards added
  • Passing improved, making it more accurate.
  • 2 power-ups added
  • Added a small net movement during the goal
  • Debugging completed successfully. Please let me know of any remaining bugs.
  • Statistics board added at the end of each half of the match
  • Minor graphical tweaks
(cg)

[Meldung: 04. Jun. 2026, 17:50] [Kommentare: 0]
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