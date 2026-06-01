|04.Jun.2026
| Fußballspiel: Weiteres Update der Demoversion von Mundialito 2
Mundialito ist eine Fußballsimulation im Stil von Sensible Soccer mit zusätzlichen Arcade-Elementen wie auf dem Spielfeld herumliegenden Power-Ups. Änderungen in diesem, laut Entwickler eventuell finalen Update der Demoversion:
(cg)
- Cup and League modes completed
- Goalkeeper improvements
- AI improvements
- Yellow and red cards added
- Passing improved, making it more accurate.
- 2 power-ups added
- Added a small net movement during the goal
- Debugging completed successfully. Please let me know of any remaining bugs.
- Statistics board added at the end of each half of the match
- Minor graphical tweaks
[Meldung: 04. Jun. 2026, 17:50] [Kommentare: 0]
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