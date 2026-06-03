04.Jun.2026









Quelloffenes Partitioniergungsprogramm: DiskPart 20260603

John 'Chucky' Hertell hat mittels Vibe-Coding eine neue Partitionierungssoftware für den Amiga erstellt. Wichtigster Unterschied zum klassischen HDToolbox: Sein DiskPart kann Partition ohne Datenverlust vergrößern bzw. verkleinern, außerdem gibt es einige kleinere Komfort-Funktionen zum Sichern und Wiederherstellen der Partitionstabelle (RDB).



Das Tool, das mit einer Gadtools-GUI daherkommt, setzt AmigaOS 2 voraus. In einem Blogeintrag schildert Hertell ausführlich die Nutzung des Programms. Ausdrückliche Angaben, ob DiskPart bereits für den Alltagseinsatz taugt, macht der Entwickler nicht, auf Github wird das Projekt jedoch als "Experiment" bezeichnet, außerdem ist der Download als "Prerelease" gekennzeichnet und trägt das Kürzel "Proto" im Namen. (cg)



[Meldung: 04. Jun. 2026, 23:20] [Kommentare: 0]

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