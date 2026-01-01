|05.Jun.2026
| Floppy-Spezialist: UnifiedFloppyTool (UFT) 4.1.5
UnifiedFloppyTool ist ein plattformübergreifendes Tool für den Umgang mit Disketten-Images, das eine einheitliche Oberfläche und Funktionalität für das Erstellen, Bearbeiten und Verwalten verschiedener Formate klassischer Diskettenabbilder bietet (amiga-news.de berichtete). Version 4.1.5 bietet unter anderem folgende Änderungen:
Systemanforderungen:
- SCP-Direct M3.1 read-flux implementation
- Tier-2.5 hardware simulator system
- LOSS.preflight — Prinzip 1 enforcement
- SCP USB protocol — VENDOR-DOCUMENTED status
- Plugin Prinzip-7 compliance
- Resolved structural issues
(nba)
- Qt 6.5+ (Qt 6.7 empfohlen)
- macOS 11+ (Big Sur), Windows 10+, Ubuntu 22.04+
- Optional: libusb-1.0, Qt SerialPort module
[Meldung: 05. Jun. 2026, 14:47] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]