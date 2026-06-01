|07.Jun.2026
| Schwarmfinanzierung: Metro Siege
Bereits Ende 2019 wurde das seitlich scrollende Beat'em Up "Metro Siege" angekündigt, vor zwei Jahren erschien eine Demoversion. Die Fertigstellung und Veröffentlichung für Amiga, NeoGeo und PC soll nun per Schwarmfinanzierung erreicht werden.
Zum Zeitpunkt dieser Meldung ist bereits mehr als das Doppelte des benötigten Betrages zusammengekommen. (snx)
[Meldung: 07. Jun. 2026, 08:49] [Kommentare: 0]
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